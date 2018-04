Selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources anonymes, l'avionneur européen opterait pour les noms A210 et A230 afin de remplacer les CS100 et CS300 (les deux versions de la C Series).

Airbus et Bombardier n'avaient pas commenté ces informations mercredi.

En vertu du partenariat annoncé l'automne dernier, Airbus deviendra l'actionnaire majoritaire de la C Series, qui a coûté environ 6 milliards de dollars à développer, sans avoir à verser un seul sou. La part de Bombardier passera de 50,5 % à 31 %.

Celle du gouvernement québécois, qui a injecté 1,3 milliard de dollars en 2015, passera de 49,5 % à 19 %.

Les deux avionneurs s'affairent toujours à finaliser leur alliance, qui, selon certains observateurs, pourrait être annoncée avant le Salon aéronautique de Farnborough, qui se déroulera en juillet au Royaume-Uni.

Même si Bombardier a remporté sa dispute commerciale contre Boeing, l'avionneur québécois ira de l'avant avec la construction d'une usine d'assemblage aux installations d'Airbus en Alabama, comme il était prévu dans le partenariat.

En mars dernier, lors d'une visite du premier ministre Philippe Couillard aux installations d'Airbus à Toulouse, en France, le géant européen avait manifesté son intention de serrer la vis aux fournisseurs de la C Series dans le but de rentabiliser son partenariat.

L'avionneur européen entendait faire miroiter une hausse du volume aux fournisseurs québécois dans l'espoir d'obtenir des réductions de prix.

Bombardier comptait 348 commandes fermes pour la C Series en date du 31 décembre dernier.