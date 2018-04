Un texte d’Édith Drouin

Aucune accusation n’a été portée contre Hervé Dickner après la commission. Le rapport recommandait toutefois au ministre de la Justice d’examiner les agissements du conseiller dans divers dossiers.

Hervé Dickner a été conseiller municipal à Rimouski de 1971 à 1982. Il était, au même moment, propriétaire de l’entreprise de fournitures industrielles Dickner inc., qui existe encore. Il est décédé en 2012.

C’est pour sa contribution au développement industriel de Rimouski que la Ville a choisi de lui rendre hommage.

Dans les années 1970, certaines pratiques de l’administration du maire Claude Saint-Hilaire, avec qui siégeait M. Dickner, ont attiré l’attention de la Commission municipale du Québec. À tel point qu'une commission d’enquête sur l’administration municipale a été lancée à la fin des années 1970 et a abouti à un rapport accablant en 1985.

Les commissaires ont découvert de nombreuses pratiques douteuses. Dans le rapport, il est entre autres indiqué que le conseil municipal a accordé des contrats de centaines de milliers de dollars en comité plénier, qu’il a ordonné le paiement de travaux avant l’approbation de règlements, qu’il a consenti des contrats pour des montants plus élevés que les règlements votés et qu’il n’a pas exclu des délibérations les conseillers et le maire lorsqu’ils étaient en conflit d’intérêts.

Bien que l'enquête ait surtout visé l’ancien maire de Rimouski, Claude Saint-Hilaire, la commission a relevé des irrégularités quant aux agissements du conseiller Hervé Dickner. La commission a recommandé au ministre de la Justice d’enquêter sur son cas.

Extrait du rapport de la Commission municipale du Québec sur l’administration de la cité de Rimouski :

Au ministre de la Justice Examiner les agissements des personnes suivantes dans les dossiers mentionnés ci-dessous : […] Hervé Dickner : il a vendu sous le couvert d’une compagnie, Manufacturiers Transcastel inc., des pompes à un entrepreneur qui exécutait des travaux pour le compte de la Ville de Rimouski (rue Laurier). - Il a voté lors de l’octroi d’un contrat où il était, par le biais de la compagnie Dickner inc., un sous-traitant garanti; Examiner le règlement du dossier de la rue Ross alors qu’il est mandaté pour négocier et qu’il est en même temps créancier de l’entrepreneur pour au moins 10 000 $. Il votera la résolution finalisant le dossier.

Hervé Dickner a fait valoir, lors de la commission, qu’il avait en main une opinion juridique qui indiquait que son entreprise pouvait faire affaire avec la Ville. L'existence de cette opinion a d’ailleurs été confirmée à la commission.

Le rapport indique toutefois que cela « ne le dispensait pas de son obligation de dénoncer son intérêt et de s’abstenir de délibérer et de voter. »

Dans sa biographie, Hervé Dickner affirme qu’il avait informé Me Dennis Packanan, du ministère des Affaires municipales, qu’il était à la fois entrepreneur et conseiller municipal.

Un homme d’affaires reconnu

Lors du conseil municipal du 3 avril dernier, les conseillers et le maire de Rimouski ont adopté une motion pour donner le nom d'Hervé Dickner à une rue du parc industriel.

Interrogé sur le passé d’Hervé Dickner, le maire, Marc Parent, a indiqué que l’homme d’affaires avait été choisi pour la contribution de son entreprise au développement et à l’essor économique de la Ville.

Il n’a pas voulu dire s’il était au courant que le nom de M. Dickner était cité dans un rapport d'enquête de la commission sur l'administration de la Ville de Rimouski.

Cependant, il a défendu la décision de la Ville en indiquant qu’aucune accusation n’avait été portée contre l’homme d’affaires après le rapport de la commission.

Ce que je retiens, c’est qu’il y a eu une enquête de faite et que M. Dickner n’a jamais été accusé de quoi que ce soit. D’ailleurs, c’est un des éléments que le comité de toponymie doit vérifier. Marc Parent, maire de Rimouski

Le maire a ajouté que les mœurs avaient changé depuis la commission d'enquête, qui s’intéressait à des faits survenus au cours des années 1970.

Le choix d’une personne intouchable

Selon l’éthicien René Villemure, il faut être extrêmement prudent lorsqu’on choisit de rendre hommage à quelqu’un aujourd’hui. Pour éviter les scandales, cette personne ne doit pas être qu’admirable, mais également irréprochable, exemplaire.

Pour ce qui est de nommer ou d'honorer quelqu’un, l’honneur [...] ça devrait être intouchable, quel que soit le personnage. René Villemure, président de Éthica

Dans cette mesure, l’éthicien considère le cas d’Hervé Dickner comme « embêtant ». Selon lui, on ne peut pas passer outre le rapport de la commission municipale ni le choix du ministre de la Justice de ne pas porter d’accusations.

L’éthicien observe aussi que les mœurs ont effectivement changé dans les administrations municipales et que ce qu’on perçoit maintenant comme un conflit d’intérêts n’était peut-être pas perçu de la même manière à l’époque.