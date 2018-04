Mel Meikle est un ancien instructeur de conduite oeuvrant à Kinley, une municipalité située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Saskatoon. Il y a quelques années, il a démissionné de son poste, pris par la frustration et la culpabilité.

Les examens de conduite sont si faciles, selon lui, que « n’importe qui avec un pouls » peut obtenir un permis de conduire de classe 1 au Canada. Un tel permis autorise son détenteur à conduire l'ensemble des véhicules routiers.

Les plus récentes données de la Société d’assurance de la Saskatchewan (SGI) montrent que 73 % des 2051 étudiants ayant passé l’examen de conduite de l’année dernière ont réussi au premier essai. Près des trois quarts des étudiants qui ont échoué ont quant à eux, passé leur examen au deuxième essai. Les taux de réussite pour les troisième, quatrième et cinquième tentatives sont respectivement de 67 %, 68 % et 79 %.

Un permis de classe 1 a aussi été accordé à un étudiant lors de sa huitième tentative.

La majorité des étudiants paient pour suivre une semaine de formation pratique. Cependant, la Société d’assurance de la Saskatchewan estime à plus de 200 le nombre de conducteurs saskatchewanais qui circulent sur les routes canadiennes sans avoir préalablement suivi un entraînement pratique payant et surtout, facultatif.

L’année dernière, l’Ontario est devenue la première province au pays à rendre cette formation obligatoire. Les conducteurs doivent suivre au moins 103 heures d’entraînement, ce qui équivaut à environ trois semaines de formation. En Saskatchewan et ailleurs au pays, la formation est facultative.

Un système inadéquat

Selon Reg Lewis, un instructeur de conduite pour les camionneurs, lorsque les étudiants passent leur examen de conduite, ils sont libres de transporter une charge de poids illimitée partout au Canada, que ce soit sur l’autoroute 401 à Toronto ou sur les chemins venteux et glissants des Rocheuses en Alberta.

Selon l’Alliance canadienne du camionnage, ces règles sont similaires dans presque toutes les provinces canadiennes, y compris en Saskatchewan, où 16 personnes sont mortes le 6 avril dernier, lors d'une collision entre un semi-remorque et l’autocar des Broncos de Humboldt.

Jusqu'à présent, l'enquête de la GRC a permis de déterminer que le semi-remorque se trouvait au milieu de l'intersection des routes 35 et 335, lorsqu'il a été frappé de plein fouet par l'autocar des Broncos Photo : La Presse canadienne/JONATHAN HAYWARD

La tragédie a profondément touché Reg Lewis, dont les parents et trois autres membres de sa famille ont perdu la vie dans un accident similaire, il y a de cela 30 ans. C’est après ces décès que Reg Lewis a décidé de créer une entreprise de formation des camionneurs à Swift Current, soit à environ 240 kilomètres à l'ouest de la capitale saskatchewanaise.

Je me suis dit que j'allais tout faire pour empêcher que cela ne se reproduise. Reg Lewis, instructeur de conduite

Il croit que le système de formation actuelle ne prépare pas adéquatement les camionneurs aux routes canadiennes.

L'instructeur de conduite croit qu’il est temps d’exposer le « sale secret » de l’industrie du camionnage. Selon Reg Lewis, de nombreux instructeurs, dont lui, que les nouveaux conducteurs de semi-remorques sont mal préparés lorsqu’ils prennent la route pour la première fois. Cependant, il estime que ses collègues et lui n’ont pas le choix.

Les instructeurs ne sont pas autorisés à faire échouer un étudiant qui obtient la note de passage aux examens routiers élémentaires - que plusieurs qualifient de « blague ».

Reg Lewis se souvient d’une sortie qu’il a faite avec un étudiant dans le cadre d’une formation pratique. Arrêté à une intersection, M. Lewis a demandé à l’étudiant de faire un virage à gauche pour accéder à la route principale.

Reg Lewis croit que le système de formation actuelle ne prépare pas adéquatement les camionneurs aux routes canadiennes. Photo : CBC/Jason Warick

L’apprenti conducteur s’est avancé sur la route, puis a subitement appuyé sur les freins lorsque Reg Lewis s’est exclamé : « Les voitures arrivent sur cette colline à 100 peut-être 110 km/h, tu penses que tu aurais pu faire ça? »

L’étudiant, stupéfait, a balbutié : « Eh bien, peut-être que si… » « Il est toujours préférable d’attendre à moins d’être sûr », a répondu M. Lewis.

Selon Reg Lewis, l’attitude du jeune étudiant est typique. De nombreux apprentis conducteurs ont de l’expérience de conduite avec de la machinerie agricole ou de la machinerie lourde, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de plus de pratique.

Des changements à venir

Le ministre responsable de la Société d’assurance de la Saskatchewan, Joe Hagrave, s’est dit surpris d’apprendre que plusieurs instructeurs de la province se sentaient forcés de donner la note de passage à leurs étudiants.

C’est inacceptable pour moi. Joe Hagrave, ministre responsable de la Société d'assurance de la Saskatchewan

Le ministre Hagrave affirme que la Saskatchewan améliorera la formation des camionneurs d’ici la fin de l’année. Pour le moment, la formation continuera d’être facultative.

En Saskatchewan, le nombre d’accidents impliquant des semi-remorques ne cesse d’augmenter. Jusqu’en 2009, le nombre de collisions entre des semi-remorque et d'autres véhicules ne dépassait jamais 943. Depuis, il est toujours plus élevé de mille.

Reg Lewis et Mel Meikle estiment que ces chiffres continueront de grimper en l’absence de véritables changements, ce qui comprend, selon eux, une formation obligatoire et un examen de conduite plus sévère.

Les deux instructeurs vont même jusqu’à suggérer que des restrictions sur la charge transportée et la distance parcourue soient imposées aux nouveaux camionneurs, ne serait-ce, disent-ils, qu’au cours de leurs premiers mois sur la route. Ces idées sont appuyées par plus d’une douzaine de camionneurs qui ont contacté la CBC ainsi que par l’Alliance canadienne du camionnage.

Avec les informations de Jason Warick, CBC News