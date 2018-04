Greg Janes a été élu chef du conseil de la nouvelle bande indienne de Burgeo le 23 mars.

M. Janes dit qu’après des années, les gens de la région se sentent exclus de la Première Nation Qalipu, pour des raisons géographiques ou idéologiques. Ils ont décidé qu’il était temps de former leur propre bande.

« On avait l’impression qu’on ne comptait pas vraiment » dit M. Janes, qui critique les critères d’admissibilité et les procédures de la Première Nation Qalipu. « Tout était centralisé, que ce soit à Corner Brook ou à Baie St-George », dit M. Janes.

« On n’a pas demandé pour toute la tarte, juste une pointe. D’être inclus plutôt qu’exclus », illustre-t-il.

Les membres de la bande micmaque de Burgeo sont présentement considérés comme des Indiens sans statut, selon la Loi sur les Indiens.

Greg Janes est chef du conseil de la bande micmaque de Burgeo, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Photo fournie par Greg Janes

M. Janes indique que la bande prévoit éventuellement demander un statut. « On avance dans cette direction, mais ça va prendre du temps », dit celui qui admet que la communauté se familiarise petit à petit avec les procédures administratives.

Un ancien militaire contrarié par les procédures de la Première Nation Qalipu

Greg Janes est récemment retourné vivre à Burgeo après avoir servi 22 ans dans les Forces armées canadiennes.

Il a reçu le statut de membre de la Première Nation micmaque Qalipu il y a neuf ans, mais a appris dernièrement qu’il faisait partie des milliers de personnes sur le point de perdre ce statut.

Après avoir signé en 2008 l’Accord pour la reconnaissance de la bande de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq, le gouvernement canadien et la Fédération des Indiens de Terre-Neuve (FITN) ont conclu en 2013 un accord supplémentaire pour assurer le traitement de la hausse importante des demandes d'inscription.

« J’étais stationné en Nouvelle-Écosse au moment de l’accord supplémentaire », dit M. Janes, toujours dans l’armée à ce moment-là. Il dit avoir soumis les documents qu’on lui demandait, c’est-à-dire un titre de propriété pour la terre qui lui appartient, ainsi que des copies de son permis de pêche et de son permis de chasse à l’original.

« À cause de mon service [militaire], mon fils, ma fille et moi allons perdre notre statut, alors que mes frères et soeurs gardent le leur », explique-t-il.

Formulaire de demande d'adhésion à la Nation Qalipu. Photo : CBC/Colleen Connors

M. Janes croit que cela n’a aucun sens et sent qu’il est pénalisé pour avoir dû déménager pour servir son pays.

Les procédures d’inscription à la Première Nation Qalipu ressemblent plus à des procédures « de rejet », ironise M. Janes, qui trouve démoralisant de voir des gens perdre injustement leur statut.

Plus de 10 000 personnes seront ainsi mises à l’écart, affirme le chef du nouveau conseil de bande. « Ça dépasse l’entendement que le gouvernement fédéral et Qalipu agissent de cette façon », regrette-t-il.

M. Janes dit que les critères d’admission à la bande micmaque Burgeo reposeront sur les preuves de descendance des Autochtones qui veulent en faire partie. Il s’attend à ce que plus d’un millier de personnes fassent une demande d’adhésion dans un avenir proche.