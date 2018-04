Un texte de Yannick Bergeron



La poursuite gardait une carte dans son jeu pour confronter l'experte appelée à se prononcer, à la demande des avocats de la défense.

Le procureur de la Couronne, Me François Godin, a lu une déclaration d'un codétenu qui rapporte des propos que Bissonnette aurait tenus.

Alors que les deux prisonniers regardaient la télé, ils auraient vu un reportage montrant une victime de la fusillade.

« L'es***, je ne peux pas croire qu'après sept balles, il soit pas mort », aurait dit Bissonnette au sujet d'Aymen Derbali, qui est maintenant confiné à un fauteuil roulant.

Selon le codétenu, l'auteur de la tuerie était en colère de constater que la victime allait recevoir une maison « et que lui et sa famille n'auraient rien », a rapporté Me Godin.

À noter que le juge a retenu l'objection de la défense et ne tiendra pas compte de ces déclarations attribuées à Bissonnette, qui ne font pas partie de la preuve.

Audience indignée

Les commentaires ont néanmoins soulevé des grommellements d'indignation dans la salle d'audience, où des victimes et leurs proches suivent le débat.

Le juge François Huot a alors indiqué aux membres de l'assistance de s'abstenir de toute réaction.

Aymen Derbali n'était pas présent dans la salle.

Alors que la psychiatre Allard indiquait que l'empathie du tueur pouvait fluctuer, le juge est intervenu pour indiquer qu'il n'avait pas constaté de progression d'empathie chez lui.

Le magistrat a partagé ce qu’il a observé pendant les témoignages des victimes, témoignages qui étaient « à glacer le sang », a-t-il précisé.

D'après mes observations, M. Bissonnette demeurait d'une impassibilité, je vous dirais, à peu près totale, alors que dans la salle, tout le monde était ému. Le juge François Huot

Le juge a noté que la réaction de l'assassin était pourtant immédiate lorsqu'il était question des impacts du drame sur les propres membres de sa famille.

Cause reportée

La défense a terminé la présentation de sa preuve en attirant l'attention du juge sur l'analyse des sites internet consultés par Alexandre Bissonnette.

Me Charles-Olivier Gosselin a cité plusieurs sites de nouvelles et de sujets qui ne sont pas liés à des tueries.

La cause est reportée à jeudi matin pour permettre au psychiatre mandaté par la poursuite de rencontrer Bissonnette.

À la lumière de cette rencontre, la Couronne pourrait alors présenter une contre-preuve.