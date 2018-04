« C'est une randonnée très facile qui s'adresse à une large clientèle au cours de laquelle on rencontre des gens, des professionnels du monde du plein air qui nous parlent de comment on peut ralentir, entrer en contact avec le milieu naturel. Il y a aussi un médecin qui va parler des effets de la randonnée pédestre. Tout ça dans un contexte vraiment accessible », indique la directrice des Sentiers de l'Estrie, Nadia Fredette.

L'activité est offerte au coût de 20 $. Les fonds amassés permettront d'améliorer les infrastructures d'accueil ce qui facilitera l'accès aux sentiers. « Les infrastructures pédestres ont vraiment besoin d'investissement. [...] Des actions seront faites pour convaincre le gouvernement d'investir davantage dans nos infrastructures pédestres et de plein air », dit Mme Fredette.

À écouter : entrevue avec Nadia Fredette des Sentiers de l'Estrie

Une caractérisation des sentiers de l'Estrie a été faite en 2015. « Au total, 750 km de sentier et 50 bénévoles étaient impliqués dans ce grand travail. Ils ont découvert que 75 % des infrastructures pédestres, que ce soit l'aire de marche que les ponceaux, les ponts, les escaliers ont besoin de réparation et le tiers d'entre elles sont vraiment désuètes et même dangereuses. Il y a de grands besoins de mise à niveau. Les gens veulent marcher en sécurité », soutient la directrice.

Le réseau de l'organisme compte 212 km de sentiers. Il commence sur la frontière américaine, près de Sutton, et se termine dans la vallée de la rivière Saint-François à Richmond et Windsor.