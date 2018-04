Un texte de Jérôme Labbé

Cet ajustement – qui ne touchera pas toutes les stations – a été présenté mercredi matin lors d'un breffage technique de Mobilité Montréal.

Les départs supprimés le matin sont des « trajets courts » à partir des gares Roxboro-Pierrefonds et Bois-Franc vers la gare Centrale. Le départ du soir annulé est aussi un « trajet court » entre la gare Centrale et Roxboro-Pierrefonds.

Un autre breffage est prévu le mois prochain « pour présenter les mesures alternatives qui seront offertes aux usagers et l'horaire final retenu », promettent la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Réseau de transport métropolitain (RTM), qui disent travailler en étroite collaboration avec la Société de transport de Montréal (STM) afin de trouver des solutions pour les usagers.

Les autorités assurent que tout sera fait pour permettre les travaux du REM sans nuire au confort des usagers. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

La réorganisation présentée mercredi matin s'ajoute au retrait des départs la fin de semaine sur la ligne Deux-Montagnes, en vigueur dès la fin de semaine prochaine. Le service sera interrompu à partir de 19 h 30 le vendredi soir jusqu'au lundi matin sur la ligne Deux-Montagnes, mais également sur la ligne de Mascouche.

Les trains ne recommenceront pas à circuler sur ces lignes avant l'entrée en service de l'antenne Deux-Montagnes du REM, en 2023.

Dans la foulée de ces travaux de fin de semaine, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) offrira aux abonnés annuels et aux détenteurs de titres mensuels TRAIN de ces lignes une carte « OPUS week-end illimité multimois », qui leur permettra d'utiliser gratuitement les services de toutes les sociétés de transport de la couronne nord, de Laval et de Montréal jusqu'au 30 septembre prochain. Les usagers admissibles devront toutefois en faire la demande.

Les travaux de construction du REM doivent commencer officiellement vendredi et durer cinq ans. La première pelletée de terre a eu lieu la semaine dernière.

Un important chantier d'excavation doit par ailleurs débuter cet été à la station Édouard-Montpetit, dans le quartier montréalais de Côte-des-Neiges. Une quinzaine de camions circuleront dans le secteur chaque jour pour transport les 25 000 mètres cubes de roc que le promoteur entend extraire du sol. À terme, cette station sera située 70 mètres sous le sol, ce qui en fera la deuxième plus profonde en Amérique du Nord

Des travaux similaires seront également réalisés à l’automne sur l’avenue McGill College, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard de Maisonneuve.