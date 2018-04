Loreili Isaak travaillait derrière le comptoir du bar de l'hôtel Windsor mardi dernier quand une ancienne employée qui avait été bannie de l'entreprise est entrée avec un homme qu’elle n'avait jamais vu auparavant.

L’employée a dit à son ancienne collègue de partir, mais cette dernière lui a fait savoir qu’elle quitterait le bar immédiatement après avoir parié 1,25 $ qu’elle possédait, dans un appareil de loterie vidéo.

« J'ai commencé à marcher vers le terminal vidéo pour lui dire de partir. À mi-chemin, je me suis retournée et l’homme était derrière le comptoir. Je lui ai immédiatement demandé ce qu’il faisait là », affirme Loreili Isaak.

Elle croit qu'il cherchait de l'argent, mais n'en a pas trouvé.

« Il ouvre une deuxième porte et attrape mon sac. J'ai tenté de le pourchasser, mais il était déjà parti », se remémore l’employée de l’hôtel Windsor.

Un suspect s'est présenté à l'hôtel Windsor vers 11 h 15 mardi dernier avant de partir avec le sac à main et la voiture de l'employé du bar. Photo : Caméra de surveillance de l'hôtel Windsor

Elle et deux autres hommes courent après le voleur, mais sans succès. Elle téléphone alors au 911.

Moins d'une heure plus tard, elle appelle le 911 de nouveau puisqu’un collègue note que la voiture de Mme Isaak avait disparu.

« Quand on regarde la vidéo de surveillance, on peut le voir revenir et voler ma voiture », ajoute celle qui souligne que son véhicule avait été acheté neuf 10 jours plus tôt.

Loreili Isaak affirme que le téléphoniste lui dit qu'un policier la contacterait pour prendre sa déclaration. Le jour suivant, elle n’a toujours pas de nouvelle.

Puisque les bureaux de la police de Winnipeg sont situés tout près de son lieu de travail, elle décide d’aller directement au poste de police.

Dans les jours qui suivent, elle y retourne et appelle encore quelques fois afin de comprendre pourquoi personne n'était encore venu la rencontrer.

On lui répond que les policiers sont occupés, mais elle se fait assurer qu’un agent viendrait prendre sa déclaration écrite.

Lorsque des policiers arrivent finalement, six jours après les évènements, elle est en colère.

« Quand ils sont arrivés, je leur ai dit que j’étais vraiment en colère. Je ne peux pas croire qu'ils aient pris tout ce temps pour venir. C'est incroyable, quelqu'un vole mon sac à main et ma voiture et personne ne s'en soucie », affirme Mme Isaak.

Une question de priorité

Jay Murray, porte-parole du Service de police de Winnipeg explique que les temps de réponse varient selon le nombre d'appels en attente et le niveau d’importance.

« Nous ne pouvons pas prioriser un appel pour un vol de bien domestique, si en même temps la vie d’une personne est en danger », affirme le policier.

Il explique que même si aucun policier n’est venu immédiatement rencontrer Mme Isaak, un agent a tout de même pris la déclaration de la dame au téléphone afin d’ajouter les articles volés à la banque de données.

« Si un policier devait intercepter le véhicule volé, il aurait assez d’informations pour procéder à l’arrestation d’un suspect », ajoute Jay Murray.