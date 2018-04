Il y a 20 ans, la communauté fransaskoise procédait à une profonde réflexion de ses institutions et de son système de gouvernance. C'est à la suite des états généraux de 1997 et 1998, à Moose Jaw et Fort San respectivement, que l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) vu le jour comme on la connaît aujourd'hui.