Selon les renseignements préliminaires communiqués au BEI, « lors d'une patrouille régulière, deux policiers auraient aperçu un VTT (véhicule tout terrain) circulant rapidement, sens contraire à eux »



Toujours selon les informations du BEI, « quelques instants plus tard, le VTT serait entré en collision avec la voiture patrouille ».



À bord du VTT, trois personnes d'âge mineur auraient été impliquées dans cet accident.



Elles ont tous subi des blessures, dont une plus sérieusement.



Le BEI soutient que cette dernière a été transportée vers un hôpital de Montréal et que « la conductrice du VTT aurait été en état d'ébriété et [qu']un prélèvement sanguin aurait été effectué ».



Six enquêteurs du BEI ont été chargés d'enquêter sur cet événement. Ils vont tenter de déterminer si les renseignements reçus sont exacts.