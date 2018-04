Cette hausse de 0,75 $ est la plus importante en 30 ans. La situation inquiète les producteurs agricoles.

C'est une catastrophe pour le secteur. C'est alarmant, c'est démotivant. Rébéca Rouleau, propriétaire des Serres Dame Nature et Herbes du lac.

« L'agriculture, on a des marges qui sont vraiment difficiles. Chaque année, c'est un combat parce qu'on raffine nos activités », explique Rébéca Rouleau, propriétaire des Serres Dame Nature et Herbes du lac.

Des inquiétudes également partagées par les producteurs de bleuets qui, depuis plusieurs années, voient leurs revenus diminuer en raison du bas prix du petit fruit.

« On a de plus en plus de main-d'œuvre étrangère qu'on paie au salaire minimum. Ça fait que ça change beaucoup l'impact que ça a sur notre masse salariale. Ça fait que oui, c'est très préoccupant surtout qu'on est dans une situation de marché où les prix sont assez bas. Ça arrive dans un timing un peu difficile pour nous », souligne René Saint-Pierre du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec.

Le directeur régional de la FTQ, Marc Maltais, estime plutôt que la hausse du salaire minimum aura un côté bénéfique.

« Maintenant, avec la rareté de la main-d'oeuvre qu'on a, particulièrement dans la région, je pense que l'augmentation salariale est non seulement un bon facteur d'attraction de la main-d'oeuvre, mais aussi de rétention », ajoute Marc Maltais.