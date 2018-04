Il s'agit d'une rénovation à grande échelle de l'une des principales artères de la ville. Les travaux seront réalisés entre le pont Cummings et le boulevard Saint-Laurent.

Les travaux du chemin de Montréal comprennent la réfection de la conduite d’eau principale existante, des réparations ponctuelles aux égouts, la reconstruction de la chaussée et des trottoirs, de même que l’aménagement de voies cyclables surélevées.

Le chemin North River, entre le chemin de Montréal et l’impasse au nord, va aussi subir une cure de rajeunissement. La majeure partie des travaux devrait commencer en 2019.

Mathieu Fleury assure qu’il va y avoir au moins une voie dans chaque direction. Dans certaines sections du chemin de Montréal, il pourrait y en avoir deux. Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, a une autre vision pour l'aménagement.

« La Ville proposait une voie cyclable sur rue. Nous, on propose d'élargir le trottoir, parce qu'on n’aime pas l'interaction entre les véhicules et les vélos, et puis, vraiment, on croit que c'est plus utile de séparer ces usages-là », explique-t-il.

Le conseiller est conscient que la période des travaux sera extrêmement difficile, mais il ajoute que les commerces demeureront ouverts et que, malgré les désagréments, il n'est pas question d'une aide financière de la Ville afin de compenser les pertes éventuelles des commerces.

La Ville d’Ottawa tient, mardi soir, une soirée d'information sur le projet de revitalisation du chemin de Montréal. Elle en organisera deux autres au cours des prochains mois.