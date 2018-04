Un texte de Mario De Ciccio

De commissaire scolaire à présidente de la FFT en 2015, Linda Bussey a porté plusieurs chapeaux depuis son arrivée dans les Territoires du Nord-Ouest en 1992 et à Yellowknife en 1996.

En tant que conseillère municipale à Yellowknife depuis 2012, Linda Bussey s’est beaucoup attardée à la question de l'itinérance dans la capitale en présidant le comité consultatif sur l'itinérance.

Linda Bussey occupe présentement le poste de directrice générale de la fédération de l’Hôpital territorial Stanton. Un poste qu’elle quittera au cours des prochaines semaines quand elle commencera son nouvel emploi à la FFT.

La nouvelle directrice générale a été choisie parmi « maints candidats de qualités », selon l’administration de la FFT.

La Maison Laurent Leroux à Yellowknife abrite plusieurs organismes franco-ténois, dont les bureaux de la Fédération franco-ténoise. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccip

Sa présidente, Catherine Barlow croit que l’expérience de Linda Bussey au sein de plusieurs organismes dans la communauté fera d’elle un atout pour l’avenir de la FFT.

« Ses habiletés politiques et relationnelles sont indéniables », explique la présidente par communiqué. « Munie de connaissances et d’expériences professionnelles adéquates, elle s’illustre comme la candidate idéale pour un poste de direction générale. »

Une nouvelle voix

Linda Bussey quittera la direction de la fondation de l'Hôpital territoriale Stanton à Yellowknife dans les prochaines semaines. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

Linda Bussey en est à son dernier mandat au conseil municipal. Elle ne se représentera pas aux élections en octobre 2018. Elle estime cependant en avoir appris beaucoup de ses années en politique.

« Comme conseillère j’ai appris à prendre ma voix et ma voix je pense que je peux maintenant l'amener à la communauté francophone », dit-elle. « Je n’hésite pas à dire ce que j’ai à dire et je pense qu’on a des choses à dire encore, des points à faire et des batailles à continuer. »

ÉCOUTEZ L’ENTREVUE COMPLÈTE AVEC LINDA BUSSEY

Il s’est fait beaucoup d'excellentes choses à la FFT, il faut continuer à bâtir, mais c’est aussi, peut-être, d’apporter de nouveaux yeux et un nouveau regard. Linda Bussey, nouvelle directrice générale de la FFT

Avant de se soumettre à de nouveaux projets au sein de la FFT, la nouvelle directrice générale dit vouloir prendre le temps de discuter avec ses employés et les organismes oeuvrant dans la francophonie.

Elle estime cependant qu’il y aura du travail à faire afin d'améliorer la présence de l’organisme dans la communauté et qu’il faudra continuer de mettre de la pression pour une offre plus active des services en français.