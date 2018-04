Un texte de Julie Marceau

La Cité de la logistique visait à développer une zone d’activité économique près du port de Montréal, avec des entreprises de transport, d’entreposage et de manutention de marchandises sur un vaste terrain de 10 millions de pieds carrés entre l’autoroute 25 et la gare de triage du CN.

« On a mis fin au projet de la Cité de la logistique. Malheureusement, c’était un projet qui non seulement n’était pas accepté socialement, mais qui manquait de vision à long terme pour l’Est de Montréal », affirme Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

On est en train de développer une vision avec un volet environnemental très fort. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Selon nos informations, l'administration souhaite notamment permettre la réhabilitation du ruisseau Molson, un cours d’eau qui traverse le terrain, et trouver une façon de gérer la récupération des eaux de pluie sur le site.

Le terrain visé a une superficie de 10 millions de mètres carrés au total. Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

Les détails de cette « nouvelle vision » seront présentés cet été aux citoyens, qui pourront donner leur avis lors de séances de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) à l’automne.

En raison d’une forte contamination des sols, notamment sur le site de l’ancienne fonderie Canadian Steel appartenant à Ray-Mont Logistics, le secteur ne peut toutefois pas être reconverti en zone résidentielle à moins d’investissements colossaux de la Ville. Il gardera donc une vocation industrielle, mais dans un cadre environnemental plus strict.

La zone visée est située entre l’avenue Souligny et le Port de Montréal, l’autoroute 25 et les résidences du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Photo : 5000 signatures pour MHM

Écoparc industriel en vue?

Certaines sources proches du dossier indiquent que la nouvelle vision de l'administration Plante pour ce site s’apparente à une forme « d’écoparc industriel », soit une zone d’activité économique où les entreprises s’engageraient à effectuer leur production dans le respect de l’environnement et même à recréer un paysage naturel.

Le Technoparc Montréal, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, en est un exemple, tout comme l’Écoparc industriel de Victoriaville, le premier à avoir vu le jour au Québec en 2013.

Aucun type d’entreprise n’est actuellement écarté, mais celles qui voudront s'y installer devront respecter de hauts critères, afin d’éviter un maximum de nuisance pour les résidents (bruit, pollution, etc.) et limiter les impacts négatifs sur la nature.

Ray-Mont Logistics propose un parc et une piste cyclable

Selon un document que Radio-Canada a pu consulter, l’entreprise de transport de grains et de légumineuses Ray-Mont Logistics se montre en faveur d’une série de mesures de verdissement qu’elle doit présenter à l’arrondissement cette semaine.

L’entreprise, qui possède 240 000 pieds carrés près des résidences du secteur de Viauville se dit prête à développer une piste cyclable, un sentier pédestre, un parc, un mur antibruit végétalisé ainsi qu’un partenariat pour des travaux de recherche avec le Collège de Maisonneuve.

Ray-Mont Logistics poursuit actuellement ses travaux de décontamination. Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

Selon nos informations, le propriétaire de cette entreprise familiale, qui a acheté le terrain en janvier 2016 au coût de 20 M$, souhaiterait mettre fin au litige judiciaire qui l’oppose à la Ville concernant son permis de construction. L'entreprise a décliné notre demande d'entrevue.

« Nous, on est prêts à entendre les projets de toutes les entreprises. On sait que malheureusement, il y a eu des difficultés entre Ray-Mont Logistics et la population, mais on est prêts à entendre ce projet-là », affirme Pierre Lessard-Blais.

« Nos standards pour les entreprises qui vont s’installer là sont élevés; on veut une vision environnementale et une acceptabilité sociale, donc peu importe l’entreprise, on veut que ça se dirige dans ce sens-là », ajoute le maire.

La Chambre de commerce de l'Est de Montréal croit que la ville aurait avantage à régler ce différend hors cour.

« On pense qu’il doit y avoir un dialogue entre l’administration municipale et l’entreprise, de sorte qu’on puisse essayer de régler le différend qui existe. S’il n’y a pas de possibilité de conciliation, il faudra que ça se rendre devant les tribunaux », explique la présidente, Christine Fréchette.

Prolongement de la rue Souligny et du boulevard de l’Assomption

Certaines sources affirment que le prolongement de l’avenue Souligny et du boulevard de l’Assomption a été revu pour assurer une plus grande distance entre la circulation des véhicules et les résidences du secteur de Viauville.

Le ministère québécois des Transports se limite à dire que le projet est en planification dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028 et qu’il est trop tôt pour confirmer le tracé final.