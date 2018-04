« Nous sommes préoccupés d'un point de vue humanitaire par Idlib. Parce qu'Idlib est le nouveau grand défi : 2,5 millions de personnes », a expliqué l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, au cours d'une conférence de presse avec la représentante de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini.

« Et on ne peut évidemment pas croire qu'elles [les personnes] sont toutes des terroristes. Il y a des femmes, des enfants, des civils », a souligné l'émissaire onusien.

La province d'Idlib, frontalière de la Turquie, est en partie contrôlée par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham, où prédomine l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Plus de 2,5 millions de personnes, dont une moitié de déplacés, y vivent.

De nombreux rebelles et leurs familles récemment évacués de la poche insurgée dans la Ghouta orientale, aux portes de Damas, sont partis dans cette province. M. de Mistura a souhaité qu'« Idlib ne devienne pas le nouvel Alep, la nouvelle Ghouta orientale, parce que les dimensions sont complètement différentes » du fait de la taille de la province.

Tentatives infructueuses

La conférence des donateurs de Bruxelles, qui s'est ouverte mardi, a non seulement pour objectif de mobiliser des fonds, mais également d'encourager la relance des négociations à Genève, conduites sous l'égide de l'ONU et jusqu'à présent infructueuses.

Mme Mogherini et l'émissaire de l'ONU ont exhorté la Russie, l'Iran et la Turquie - impliqués de leur côté dans le processus de pourparlers d'Astana - à en faire davantage pour parvenir à un cessez-le-feu en Syrie. L'accord d'Astana, signé le 4 mai 2017 par la Russie, l'Iran et la Turquie, prévoit la création de quatre zones de cessez-le-feu en Syrie.

Le message principal est que la Syrie n'est pas un échiquier, ce n'est pas un jeu géopolitique. Federica Mogherini, représentante de la diplomatie de l'Union européenne.

« Nous assistons à l'un des plus grands échecs politiques du début du 21e siècle », avait auparavant déploré le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, à l'ouverture de la conférence.

« Les Nations unies ont épuisé leurs ressources », a averti de son côté le responsable des affaires humanitaires (OCHA) et des secours d'urgence à l'ONU, Mark Lowcock, en affirmant qu'il était impossible de répondre à tous les besoins urgents cette année.

Objectifs

Les organisateurs de la conférence espèrent recueillir 8 milliards de dollars américains. Quelque 3,5 milliards de dollars sont nécessaires pour l'aide humanitaire en Syrie et 5,6 milliards de dollars pour soutenir les réfugiés dans les pays voisins, mais 1,2 milliard de dollars ont déjà été obtenus, a précisé M. Lowcock.

La France va s'engager pour 1,050 milliard d'euros et la Belgique a promis 26 millions d'euros. « Les promesses de dons seront un indicateur de l'engagement international », veulent croire les responsables européens à Bruxelles. « Mais nous constatons qu'une certaine lassitude s'installe et la Syrie n'est pas le seul pays auquel il est nécessaire d'apporter une aide humanitaire », déplorent les représentants de l'UE.

Quelque 85 délégations participent à cette conférence, mais les regards sont tournés vers les représentants de la Russie et de l'Iran, les deux soutiens politique et militaire du régime syrien, grand absent à Bruxelles.

La journée de mercredi sera plus politique, avec l'entrée en lice des ministres. L'UE sera représentée par 12 ministres des Affaires étrangères, 6 ministres chargés du Développement et 5 secrétaires d'État.

Il s'agit de la septième conférence annuelle sur l'avenir de la Syrie - la deuxième à se tenir à Bruxelles après 2017 -, mobilisant pays donateurs, ONG humanitaires et agences de l'ONU. Plus de 5 millions de Syriens ont fui leur pays et 13 millions de personnes ont besoin d'aide, souligne l'UE.

Environ 6,1 millions de personnes sont maintenant déplacées à l'intérieur de la Syrie. Déclenché en 2011 avec la répression par le régime de manifestations pacifiques, le conflit en Syrie a fait plus de 350 000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés.