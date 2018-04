Un texte de Louis Gagné

Lors de l’étude détaillée du projet de loi 165 portant sur la refonte du Code de la sécurité routière, le ministre des Transports, André Fortin, a signifié son intention d’indexer le prix maximum des cours de conduite à l’indice des prix à la consommation (IPC).

« Il vient un moment où l’indexation devient nécessaire, ne serait-ce que pour le bon fonctionnement des écoles de conduite », a déclaré le ministre, qui a insisté sur l’importance d’éviter « un choc tarifaire » pour les futurs automobilistes.

En prenant en considération la hausse projetée de l’inflation de 1,7 % en 2018, le prix maximum des cours de conduite pourrait passer de 825 $ à 839 $ environ. Un montant qui exclut les taxes et le matériel d’enseignement.

L’industrie des écoles de conduite se réjouit que le gouvernement se décide finalement à indexer le prix des cours, comme elle le réclame depuis longtemps. Ses représentants regrettent toutefois que la hausse ne tienne pas compte du gel des neuf dernières années.

« Bien que nous appuyions l’indexation prospective annuelle, nous aurions souhaité […] que celle-ci soit aussi rétroactive », ont-ils écrit dans une lettre transmise au ministre André Fortin le 23 mars dernier et dont Radio-Canada a obtenu copie.

« Ce n’est définitivement pas suffisant », dénonce en entrevue téléphonique le président de l’Association des écoles de conduite du Québec (AECQ), François Lauzière, l'un des signataires de la missive.

« C’est comme si vous disiez : "À partir de maintenant, pour les neuf dernières années où il n’y a absolument rien eu de changement, on vous accorde une augmentation qui va être peut-être de 11 ou 12 $" », ajoute celui qui est également copropriétaire des écoles de conduite Parcours.

Au moment de rendre le cours de conduite obligatoire au tournant des années 2010, la ministre des Transports de l’époque, Julie Boulet, avait imposé un prix plafond de 825 $ afin de s’assurer que les cours demeurent accessibles.

Cette mesure répondait à une préoccupation de la protectrice du citoyen, qui craignait que l’industrie des écoles de conduite profite de la réintroduction du cours obligatoire pour augmenter exagérément ses prix.

Le montant maximum de 825 $ n’a jamais été augmenté, et ce, même s’il était prévu au départ de le revoir annuellement.