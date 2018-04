Chaque année, la Ville organise l'événement « Val-d'Or s'embellit », au cours duquel la population participe bénévolement à nettoyer les parcs et les espaces publics.

Par contre, avec l'arrivée tardive du printemps et l'annonce de précipitations de neige dans les prochains jours, la 10e édition qui devait se tenir le samedi 5 mai sera peut-être reportée.

« On va prendre une décision vendredi pour savoir si l'activité se tient le samedi 5 mai ou si on le reporte le 12 mai. Si jamais on reporte l'activité, on va contacter les responsables de groupe », affirme Ian Bélanger, directeur au Service sports et plein air de la Ville de Val-d'Or.

Sursis pour les abris temporaires

De son côté, la Ville de Rouyn-Noranda a choisi de reporter la date limite pour retirer son abri temporaire.

Habituellement, les résidents peuvent installer leur abri du 15 octobre au 1er mai. Étant donné le dégel tardif, on a repoussé cette date au 21 mai 2018, tant pour la structure que la toile.