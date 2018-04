Un texte de Jean-Philippe Martin

Le footballeur professionnel avait invité 125 élèves de trois écoles de la région de Québec à participer, mardi, à la Journée Bougez avec LDT au Peps de l'Université Laval.

Lancée récemment via la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, cette initiative permettra à 1000 jeunes Québécois à travers la Province de rencontrer le joueur vedette des Chiefs de Kansas City et de participer à une foule d'activités en sa compagnie.

« C’est une chose de faire bouger les jeunes dans un gymnase, mais c’en est une autre de les inspirer et d’essayer d’avoir un contact unique avec eux. C’est ce genre d’émotions et de moments que les jeunes se rappellent après. »

Pire qu'un entraînement des Chiefs

Le concept semble avoir bien choisi son nom. Pendant que les jeunes se donnent à fond dans les différentes activités sportives au programme, Laurent Duvernay-Tardif n’est jamais loin derrière, tout aussi actif qu’eux.

C’est à croire que l’événement promotionnel fait partie de son programme d’entraînement en vue de la prochaine saison.

« C’est encore plus drainant qu’un workout des Chiefs de Kansas City », lance-t-il en riant. « Je sue. Je n’ai plus de voix. Mais je pense que ça fait partie du plaisir aussi. »

Honnêtement, je ne pensais pas que c’était aussi demandant de bouger avec des jeunes de sixième année. Ils ont tellement d’énergie. Laurent Duvernay-Tardif, joueur de ligne offensive, Chiefs de Kansas City

Duvernay-Tardif M.D.

Laurent Duvernay-Tardif, le footballeur, souhaite inspirer les jeunes qu’il rencontre à travers le sport, mais le médecin en devenir qu’il est espère en faire tout autant.

D’ailleurs, les questions qu’il reçoit des jeunes depuis le début de la tournée n’ont souvent rien à voir avec le football.

« On me dit: “Ah oui! Vous êtes médecin? C’est quoi être médecin? Ils me font part de leurs aspirations professionnelles. Je trouve ça beau qu’ils soient passionnés par ma profession de médecin. »

Laurent Duvernay-Tardif passera son examen du Collège des médecins dans deux semaines pendant que ses coéquipiers des Chiefs sont déjà au travail pour le camp printanier. « J’ai une entente avec coach [Andy] Reid », explique-t-il.

Laurent Duvernay-Tardif semble s'être amusé autant que les jeunes lors de la Journée "Bougez avec LDT". Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Martin

Le sympathique géant dit avoir fait une demande officielle à la NFL pour ajouter les lettres « M.D. » ou « DR. » à son nom, derrière son chandail de match.

Ce clin d’oeil à sa double profession n’a rien d’un « trip d’égo » précise l’athlète de Mont-Saint-Hilaire.

« Je pense que ce serait un symbole fort pour montrer au monde que tout est possible, comme être sur un terrain de football de la NFL tout en maintenant des standards académiques élevés », dit-il, en précisant qu’aucun autre joueur actif dans l’histoire de la NFL n’a décroché un diplôme en médecine.

La tournée Bougez avec LDT se poursuivra à Montréal et à Sherbrooke en juin.