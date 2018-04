Pour qu’Amazon puisse déverrouiller leur voiture, les clients devront être propriétaires d'un véhicule fabriqué par General Motors ou par Volvo dont le modèle ne remonte pas plus loin que 2015. Les voitures devront aussi être associées à un compte OnStar ou Volvo on Call actif. D’autres marques d’automobiles seront ajoutées plus tard, selon ce qu'a indiqué l’entreprise.

Pour commencer, Amazon limitera l’offre de ce service aux personnes abonnées à Amazon Prime, sans frais supplémentaires.

Les utilisateurs de la « livraison à véhicule » devront installer l’application Amazon Key et fournir une description de leur automobile destinée aux livreurs. Leur voiture devra également être stationnée près d’un lieu où ils reçoivent habituellement des livraisons. Les lieux acceptés sont les entrées d'immeuble ou de maison, les stationnements étagés, les garages et les places de stationnement dans la rue.

À tout moment, la livraison vers la voiture peut être interrompue par le client. Le livreur se dirigera alors vers une autre adresse qui lui aura été indiquée au préalable.

Tout le processus de déverrouillage du véhicule est assuré par le fabricant et non par Amazon, selon ce qu'a affirmé l’entreprise au média spécialisé américain The Verge, qui a pu tester le service avant son déploiement. L’opération se déroulerait grâce à des communications chiffrées.

Ce service est offert depuis mardi dans 37 villes des États-Unis. Pour l'instant, on ne sait pas si l’offre sera étendue à d’autres villes et d’autres pays.