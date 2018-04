Une collision entre deux véhicules est survenue près du parc Aylmer Whittom.

La Sûreté du Québec indique que les deux personnes qui ont subi des blessures graves ont été transportées à l'hôpital. On ne craindrait toutefois pas pour leur vie.

Un enquêteur de la Sûreté du Québec est sur place pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident. La circulation se fait maintenant par alternance, et ce jusqu'à 17 h environ.