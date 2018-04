« Les gouvernements locaux étant au premier rang de la crise du logement, ils sont en bonne position pour guider les bons types de logements afin de répondre aux besoins de leur population », a annoncé par communiqué la ministre des Affaires municipales, Selina Robinson, mardi.

La politicienne a présenté un changement à la loi qui donnera plus de pouvoir aux municipalités. Ces dernières pourront notamment effectuer le zonage pour des terrains non construits pour du logement locatif ou faire en sorte qu’un certain pourcentage d’unités de logement sur un terrain soit réservé à la location. Elles pourront aussi exiger que des propriétés locatives le restent.

Les changements avaient été promis dans le budget présenté en février dernier.

Le gouvernement profite de l’occasion pour annoncer d’autres changements en matière de logements.

Il a présenté un projet de loi qui forcerait les villes à soumettre un rapport sur les besoins de logements tous les cinq ans. Victoria souhaite ainsi aider les communautés à mieux gérer la planification en cette matière. La province consacrera 5 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour favoriser la collecte de données à cet effet.

Un autre changement mis de l’avant vise à forcer les promoteurs immobiliers à signaler la revente de copropriétés avant la fin des travaux et à permettre qu’une enquête soit menée quand cette information n’est pas transmise.

Avec des informations du Justin McElroy CBC