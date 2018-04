Avec les informations de Piel Côté

Ces 500 nouveaux millions s'étaleront sur cinq ans et l'objectif premier de cet investissement massif est de rattraper le retard technologique que vit actuellement le système judiciaire.

« On est content du budget. On avait averti la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, que ça devait se faire. C'était nécessaire, les palais de justice en avaient besoin », a lancé la bâtonnière de l'Abitibi-Témiscamingue, Me Nathalie Pelletier.

Ce qu'on veut, c'est que [les palais de justice] arrêtent d'être ce que l'on appelle des hangars à papiers. Marc Lemay, un des vice-présidents du Barreau du Québec

« [Présentement], les procureurs de la Couronne, les avocats-avocates arrivent avec des piles de papiers, des photocopies de jurisprudence, de dossiers pour être capables de faire des dossiers devant la Cour », explique Marc Lemay.

Priorité au numérique

Selon Me Lemay, la priorité est d'informatiser et de numériser les dossiers le plus rapidement possible. « Les avocats et avocates vont pouvoir arriver avec leur iPad ou avec leur ordinateur à la Cour et ils vont pouvoir faire des procès », a-t-il ajouté.

Pour l'instant, il est toutefois impossible de savoir quelles sommes spécifiques seront réservées à la région. Par contre, chacun des palais de justice recevra les mêmes systèmes. Les appareils de visioconférence, par exemple, seront les mêmes que l'on installera à Val-d'Or qu'à St-Jérôme.

Pour Nathalie Pelletier, qui détient son Barreau depuis 2003, cette annonce était très attendue. « Il y a beaucoup d'enthousiasme, c'est sûr et certain. Nous, les avocats, sommes rendus là, mais pas les palais de justice », commente-elle.