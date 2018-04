Un texte de Noémie Moukanda

La police parle d’une « hausse draconienne » des vols avec effraction dans les véhicules garés tant dans les rues que dans les garages. Les objets qui attirent les voleurs varient. Il peut s’agir de quelques pièces de monnaie, d’une veste, de lunettes de soleil, de batteries de téléphone, d’écouteurs ou encore de sacs de magasins.

La chose la plus simple que vous pouvez faire, c’est d’éviter de laisser quoi que ce soit de visible dans votre voiture. Sergent Jason Robillard, porte-parole de la police de Vancouver

Sergent Jason Robillard, police de Vancouver Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Différentes équipes (analystes de crimes, unité de multirécidiviste, équipes de surveillance ou encore des agents patrouilleurs) travaillent dans l’ombre pour tenter de réduire le nombre de délits. Toutefois, ces agents ont besoin de l’aide de la population pour atteindre leur cible.

Logés sous la même enseigne

Ces vols concernent tous les quartiers de Vancouver. Cependant, le centre-ville est plus sujet à ces délits. À titre d'exemple, en décembre dernier, la police a appréhendé 25 personnes soupçonnées de vols dans les voitures.

Des biens souvent volés dans une voiture Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Par ailleurs, la police municipale poursuit sa campagne « Si vous le laissez, les voleurs vont le prendre. » (If you leave it, stealers won’t.) pour sensibiliser les citadins, mais aussi les touristes à ce fléau. « Les vols dans les voitures constituent des crimes que l’on peut prévenir », souligne le sergent Jason Robillard.

L’effort que requiert le geste d’enlever les objets de la voiture est minime en comparaison au coût du remplacement d’une vitre brisée. Sergent Jason Robillard, porte-parole de la police de Vancouver

Dans ses mesures pour baisser ces chiffres alarmants, la police de Vancouver rappelle qu’elle a toujours des véhicules appâts qui permettent d’appréhender plus facilement les voleurs. Elle a aussi l'outil GeoDash qui est une carte interactive qui répertorie les lieux où des vols dans les automobiles ont été commis. Néanmoins, la vigilance et la coopération de la population sont sollicitées pour réduire ce crime en expansion.