La police régionale d'Halifax n'a porté aucune accusation jusqu'a maintenant, et M. Drouin collabore pleinement à l'enquête sur l'incident qui se serait produit tôt samedi matin.

Le député de Glengarry-Prescott-Russell a écrit sur Twitter qu'il est arrivé vers 2 h dans un établissement de Halifax pour y rejoindre un groupe d'amis.

Ils ont discuté entre eux, puis ils sont allés au bar pour acheter des consommations.

« Alors que je me tenais face au bar, ma carte de crédit en main, j'ai entendu ce que je croyais être la voix d'une femme venant d'une autre partie de l'établissement, derrière moi, criant que ses fesses avaient été touchées. Ses commentaires n'étaient clairement pas dirigés vers moi. Je me suis tourné dans la direction opposée du bar et j'ai crié : ''Sortez cet homme d'ici'' pour attirer l'attention sur l'incident allégué », a publié M. Drouin.

« Je me suis retourné vers le bar et j’ai payé pour les consommations avec ma carte de crédit. Après avoir réglé les consommations, mes amis et moi nous sommes dirigés vers une autre partie de l'établissement. Quelques minutes plus tard, alors que j'étais debout avec un groupe de personnes, j'ai été abordé par une femme qui tenait un téléphone portable, qui a tenté, par erreur, de m’associer à l'incident allégué. Nous lui avons dit qu'elle s'était trompée ».

Dans sa publication sur Twitter, le député de Glengarry-Prescott-Russell dit avoir quitté l'établissement peu de temps après. Il ajoute avoir informé le bureau du premier ministre et le bureau du whip de cet incident samedi.

Le député répète dans sa déclaration qu'il collabore pleinement à l'enquête policière et qu'il encourage toute personne qui se sent victime d'un acte répréhensible à partager ses expériences.

« Je suis confiant que les faits conduiront à une conclusion claire », a-t-il écrit.

Lundi, le whip en chef du gouvernement, Pablo Rodriguez, indiquait que M. Drouin demeurait membre du caucus, qu'il n'est pas question de mener une autre enquête que celle de la police de Halifax et qu'il attend les conclusions de celle-ci avant de décider du sort du député.

La police régionale d'Halifax poursuit son enquête.