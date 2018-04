Microbiologiste, Caroline Cameron travaille depuis plusieurs années à l’élaboration d’un vaccin protéique qui empêchera la bactérie d’entrer dans le système sanguin.

Ce brevet nourrit l’espoir de trouver un moyen d’enrayer cette infection, transmissible sexuellement, qui fait des ravages depuis plus de 500 ans.

Or, malgré les efforts de prévention, les programmes de dépistage et le traitement de cette infection par antibiotiques, le nombre de cas de syphilis est en croissance sur la planète.

On estime à 11 millions les nouveaux cas de syphilis dans le monde chaque année. Au Canada et en Colombie-Britannique, le nombre de cas est à son niveau le plus élevé depuis 30 ans.

Non seulement c’est l’un des rares agents pathogènes qui peut passer du système sanguin au cerveau, mais cette infection peut aussi se transmettre de la mère au foetus. Caroline Cameron, microbiologiste

L’élément du vaccin qui vient d’être breveté permet d’empêcher cette bactérie de pénétrer dans le sang.

L’Organisation mondiale de la santé aimerait réduire les cas de syphilis sur la planète de 90 % d’ici 2030. Caroline Cameron espère que ce brevet lui permettra de contribuer de façon importante à l’atteinte de ces objectifs.