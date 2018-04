Maria Carballo a déposé une poursuite lundi et réclame plus de 50 000 dollars américains en dommages punitifs et en frais d'avocats à l'artiste de 95 ans.

Le Chicago Tribune rapporte que l'avocat de Stan Lee, Jonathan Freund, a qualifié la poursuite « d'extorsion » et dit que son client nie les allégations.

Maria Carballo a également déposé une plainte auprès de la police de Chicago, qui mène une enquête.

Selon la plainte, Stan Lee se serait caressé pendant le premier massage, et aurait gémi si fort pendant le deuxième que la masseuse a mis fin au traitement. L'artiste se serait alors levé et aurait demandé avec colère à Maria Carballo de poursuivre le massage.

La plainte indique également que Maria Carballo massait Stan Lee avec ses pieds lorsqu'il a agrippé l'un d'entre eux pour le mettre sur ses organes génitaux.

Étant donné la fortune et le statut de M. Lee, la masseuse « craignait que de dénoncer l'incident à la police menacerait son emploi », lit-on dans la plainte. Or, le mouvement #MoiAussi aurait encouragé Maria Carballo à se manifester et « à se battre pour sa dignité », indique le document.