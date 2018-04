Corey O’Soup écrit dans son rapport qu’avec son équipe, il continue d’examiner les problèmes systémiques auxquels font face les jeunes saskatchewanais.

Il indique, par exemple, que les jeunes des Premières Nations et les jeunes Métis sont toujours surreprésentés dans les systèmes de la protection de l’enfance et de la justice.

Corey O’Soup dénonce aussi le faible taux d'obtention d'un diplôme du secondaire des Premières Nations ainsi que des jeunes Métis et Inuit, qui se situe à 43,2 %, comparativement à celui des jeunes non autochtones qui atteint 85,4 %.

Il déplore, de surcroît, le temps d’attente pour qu'un jeune obtienne des soins de santé mentale, qui dépasse les deux ans.

Il affirme toutefois qu’il veut faire partie de la solution à ces différents problèmes.