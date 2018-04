Plusieurs gestionnaires de rivières appréhendent le déclin des populations de saumons alors que le cheptel de bars rayés est maintenant évalué à un million de poissons dans le sud du golfe du Saint-Laurent. Cette espèce peut se nourrir de saumons juvéniles.

Au Nouveau-Brunswick, le taux de bars rayés ayant des saumons juvéniles dans leur estomac atteint seulement 2 %. Au Québec, aucun saumon n'a été retrouvé dans l’estomac des bars rayés en pleine période de dévalaison des rivières, selon Valérie Bujold, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.