Les perquisitions remontent au 17 avril, alors que les forces policières ont fouillé un logement et un commerce de l’avenue Third, et une résidence de la ruelle Walter.

Le lieu de commerce faisait partie de l’opération, raison pour laquelle nous avons été capables d’obtenir un mandat de perquisition. Danny Charest, sergent-chef, police de Timmins

Selon le sergent-chef Danny Charest, il ne fait aucun doute que cette saisie provoque une brèche dans le réseau de distribution de stupéfiants.

Une partie des drogues saisies à Timmins est aussi destinée aux communautés du Grand Nord de l’Ontario, d'après les policiers.

La police ignore toutefois d’où proviennent ces stupéfiants.

La quantité de stupéfiants saisie est évaluée à environ 385 000 dollars sur le marché noir, selon le porte-parole de la police de Timmins Marc Depatie. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard

Nature des saisies au cours des trois descentes policières : 58 396 comprimés de méthamphétamine;

385,9 gr de cocaïne;

5393 gr de cannabis;

argent comptant;

poing américain;

appareils de fabrication de stupéfiants;

munitions.

Une importante quantité d’argent a aussi été saisie par les policiers au cours des trois descentes le 17 avril. Photo : Police de Timmins

La police a arrêté trois personnes, deux hommes et une femme qui devront répondre à un total de 14 chefs d’accusations criminelles en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants, propriété obtenue par activités criminelles et possession illégale d’armes et de munitions.

Christopher Croker 33 ans, Caroline Sabourin, 24 ans, et Maurice Servant, 48 ans, ont tous été libérés sous promesse de revenir devant la cour au mois de mai.