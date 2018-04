La première ministre Kathleen Wynne a dit mardi matin qu'en tant que première ministre, il était de sa responsabilité de s'assurer que « toutes les ressources provinciales nécessaires pour appuyer l'enquête et la sécurité soient disponibles. Je veux que les Ontariens sachent que c'est le cas. »

La ministre de la Sécurité communautaire Marie-France Lalonde a par exemple dit que le bureau du coroner provincial avait augmenté ses effectifs pour répondre à la demande à la suite du drame.

La ministre Lalonde ajoute que son département s'assure aussi que les ressources sont suffisantes dans les services d'aide aux victimes.

On est en train de déterminer de travailler en étroite collaboration avec les services offerts ici localement et voir si la province peut les aider. Marie-France Lalonde, ministre ontarienne de la Sécurité communautaire



La psychologue et directrice de l'Hôpital de Hawkesbury, la Dre Suzanne Filion, salue l'initiative de la police de Toronto de mettre sur pied des lignes téléphoniques pour les victimes et leurs proches, de même qu'une autre pour les témoins.

C'est un bon outil, dit-elle, pour entrer en contact avec des gens qui pourraient avoir besoin de soins en santé mentale.