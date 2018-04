Certaines MRC et municipalités du Québec limitent l'accès aux plans d'eau pour les non-résidents ou imposent des frais de mise à l'eau.

Cette situation déplaît aussi à l'Association des pêcheurs sportifs du Québec.

Luc Blanchette interpelé

Le député péquiste de Bonaventure en Gaspésie, Sylvain Roy, estime pour sa part que les Québécois sont privés de l'une de leurs richesses, c'est-à-dire l'accès à leurs propres plans d'eau.

Après avoir apostrophé le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, à l'Assemblée nationale la semaine dernière, M. Roy croit qu'il faut prendre des mesures pour corriger la situation.

« Ça va prendre une politique nationale, c'est-à-dire qu'il va falloir légiférer là-dessus et obliger les MRC à offrir une portion de territoire pour désengorger les endroits qui restent », a fait valoir Sylvain Roy.

« Prendre un canon pour tuer une mouche »

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs parle d'une problématique connue, mais précise qu'il s'agit de cas d'exception.

Les cas abusifs, oui il y en a, des 300 et 400 $ pour les mises [à l'eau] et ça c'est inacceptable. Mais de là à réagir en prenant un canon pour tuer une mouche, il faut faire attention. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« En Abitibi-Témiscamingue, on a entre 2000 et 20 000 plans d'eau, selon la méthodologie avec laquelle on définit un plan d'eau. Là, on ferait une politique pour recenser tous les plans d'eau? Ça deviendrait d'une lourdeur et moi, en Abitibi-Témiscamingue, je n'entends pas que des MRC ou des municipalités ont fait de tels abus », ajoute Luc Blanchette.

Le ministre suggère plutôt d'agir là où des cas problématiques ont été soulevés plutôt que d'en faire une politique nationale.