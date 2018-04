Un article de Jean-François Deschênes

OPTILAB a débuté il y a un an et la répondante politique de l’APTS pour la Gaspésie, Guylaine Michel, considère que sa mise en place a été faite de façon improvisée, ce qui crée de la confusion et de l'insécurité chez ses membres.

Elle demande à ce que le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) intègre les technologistes médicales dans les décisions « Il n’y a pas de consultation dans l’implantation de ce projet-là [...] on ne profite pas de leur expertise. »

Beaucoup d’essais et erreurs. Beaucoup de plans qui sont diffusés auprès des technologistes médicales, et après, ça change. Guylaine Michel, répondante politique de l’APTS pour la Gaspésie

Des représentantes syndicales de l'APTS en compagnie du député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Plus de 6 000 résultats sans nom de médecin

Le syndicat évalue que plus de 6000 résultats ne sont pas associés à un médecin. « Il n’y a aura pas de résultat pour qu’il puisse faire le suivi. Un patient dont le médecin lui a dit "Je te redonne des nouvelles dans les prochains mois s’il y a quelque chose" et que le médecin ne reçoit pas résultat, ben ça peut faire que le suivi pour le patient est plus long. »

À titre d'exemple, le syndicat précise qu'il existe une faille entre deux logiciels.

Il arrive que le nom du médecin ne soit pas associé à une analyse lorsque l’information est transmise du logiciel utilisé par les technologistes à celui des médecins.

Ça peut augmenter le délai de suivi du médecin avec son patient étant donné qu’il n’a pas les résultats attendus. Amélie Nadeau, technologiste médicale

Ce problème ne concerne pas les analyses critiques parce qu’elles sont signalées, mais pour les résultats moins graves, ça devient un embarras, relate la technologiste médicale de Rimouski, Amélie Nadeau, parce qu’à ce moment, le médecin doit faire la recherche manuellement.

Une technologue au travail dans un laboratoire médical. Photo : Radio-Canada/Rémi Tremblay

Si ce problème perdure selon le syndicat, la recherche d'échantillons sera de plus en plus difficile. L'APTS demande que des techniciens soient ajoutés pour régler le problème.

Aussi, le syndicat calcul quatre postes ont été supprimés au Bas-Saint-Laurent, mais aucun en Gaspésie. Toutefois, les heures des employés à temps partiel ont diminué ce qui insécurise les jeunes technologistes.