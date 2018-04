Un texte de Denis-Michel Thibeault et Thibault Jourdan

« Les membres du comité ne sont toujours pas satisfaits de l’œuvre que Miguel Joyal a proposée », affirme Marcien Ferland, président du Comité du monument Georges Forest.

Le comité avait demandé au sculpteur d’effectuer des retouches à la statue, mais M. Ferland soutient que celles-ci ne sont pas encore « assez fidèles » à l’homme à qui ils souhaitent rendre hommage.

« Le sculpteur m'a dit qu'il a fait de son mieux. On ne peut s'attendre à rien de plus de sa part, et nous ne somme toujours pas satisfaits », ajoute Marcien Ferland

« On se donne un moment de réflexion. La date ne tient plus. Il faut reporter », ajoute-t-il. « J’ai parlé du mois de septembre, c’est peut-être réaliste. Sinon, ce sera reporté au printemps prochain. »

Marcien Ferland en vient à la conclusion qu'il va falloir changer de sculpteur, précisant que c'est là son sentiment personnel, tout en précisant qu’aucune décision en ce sens n’a été prise par le comité.

« Dans le contrat que nous avons signé avec Miguel Joyal, il est très clairement stipulé que la sculpture doit être une reproduction fidèle de la photo que nous lui avons remise. Or, il y a trop de différence », soutient Marcien Ferland.

Il est joufflu, la barbe est trop abondante, les angles faciaux ne sont pas respectés, et le caractère de l’homme ne ressort pas. Marcien Ferland, président du Comité du monument Georges Forest

« Ce n'est plus mon oeuvre »

De son côté, Miguel Joyal ne veut plus changer son oeuvre. « À un moment donné, ce n’est plus ma pièce! », lâche-t-il.

L’artiste, qui affirme ne plus avoir été payé depuis la fin du mois de janvier, alors qu’il a terminé les dernières modifications sur son oeuvre à la fin du mois de février, ajoute qu’il a vainement tenté d’expliquer au comité comment il a réalisé son buste de Georges Forest.

« J’ai fait tout mon possible pour faire comprendre au comité comment j’ai été capable de réaliser ma pièce et, eux, ils veulent juste une copie de la photo! C’est tout! », tempête-t-il.

Par ailleurs, la possibilité que le comité fasse appel à un autre artiste pour réaliser l’oeuvre le laisse circonspect. « Pauvre autre artiste qui aura à faire avec ce comité-là », s’exclame-t-il d’un ton sarcastique.

Un projet de longue haleine

À l’origine, la statue en l’honneur de celui qui avait milité pour les droits linguistiques des Franco-Manitobains devait être érigée en 2014, mais plusieurs obstacles se sont dressés sur la route du groupe mené par Marcien Ferland.

Tous les membres du Comité du monument Georges Forest avaient remis leur démission en bloc en 2014.

Le parc Provencher, l’emplacement initial choisi par le comité, avait fait l’objet de critiques de la part de la population. Un groupe demandait que le monument soit installé sur l’esplanade Riel.

La maquette de la statue de Georges Forest, signée Miguel Joyal Photo : Radio-Canada

À la suite de consultations publiques pour désigner l’emplacement du monument, Marcien Ferland avait déposé une plainte en diffamation contre Justin Johnson, qui était, en 2015, président du Conseil jeunesse provincial, avant de la retirer quelques mois plus tard.

Le projet était initialement estimé entre 175 000 et 200 000 $, mais l’automne dernier, 18 000 $ manquaient toujours pour le terminer.

Marcien Ferland reconnaît que le projet ne fait pas l’unanimité et que plusieurs points de vue divergents existent. « C’est normal, il faut ensuite composer avec les différentes opinions », souligne-t-il.

Gabriel Forest, le frère de Georges Forest, affirme que « rien ne presse ». « Si la statue ne voit pas le jour aujourd’hui, ce sera dans 10 ans », dit-il, mais il est convaincu qu’un jour, un monument rendra hommage au travail de son frère.

Avec des informations de Louis-Philippe Leblanc