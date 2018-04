Un texte de Julien Lecacheur

Le soleil était au rendez-vous à Belfast pour l'ouverture de la saison de golf à l'Île-du-Prince-Édouard. Donald Gaudet, un joueur retraité de Charlottetown, a décidé de prendre un abonnement pour la saison au Belfast Highland Greens. Il était particulièrement content d'être sur le parcours avec ses amis, mardi.





C'est très beau, je suis très content d'être ici avec mes amis. On ne joue pas si bien que cela, mais ce n'est vraiment pas important la première journée. Donald Gaudet, joueur retraité

Début du graphique (passez à la fin) Début de la saison de golf à l’Île-du-Prince-Édouard. Le golf Belfast Highland Greens est le premier à ouvrir. 250 joueurs sont attendus aujourd’hui #iciipe #ipe #pei #golf @golfpei pic.twitter.com/Mw2MBe55GM — Julien Lecacheur (@JulienLecacheur) 24 avril 2018 Fin du graphique (passez au début)

Près de 250 golfeurs sont venus taper des balles sur le parcours du Belfast Highland Greens, mardi. Tous les départs étaient réservés pour toute la journée. Cette affluence s'explique, selon Marshall McMahon, le directeur du club, par l'ajout d'un message sur les réseaux sociaux, la semaine dernière, annonçant l'ouverture du parcours, le premier sur l'île.

Cet excellent départ laisse présager une saison très prometteuse pour les golfs de la province. Mark McLane, le directeur de Golf Î.-P.-É., prédit déjà que la bonne fréquentation observée ces dernières années sur les terrains de golf de l'Île va se poursuivre.

Les deux ou trois dernières années ont été les meilleures dans les dix dernières années ! Mark McLane, directeur Golf Î.-P.-É.

Le directeur de Golf Î.-P.-É., Mark McLane affirme que le golf sur l'île contribue pour plus de 62 millions de dollars au produit intérieur brut de la province. Photo : julien lecacheur

Le golf contribue pour plus de 62 millions de dollars au produit intérieur brut de l'Île-du-Prince-Édouard. Ces retombées s'expliquent en grande partie par le cadre unique - la beauté des paysages et la qualité des terrains - qu'offre la province en matière de terrains de golf.

Mark McLane ajoute que ce cadre pousse les golfeurs des provinces voisines et des États-Unis à dépenser plus et sur une plus longue période de temps qu'un touriste normal lors d'un séjour de golf.

Un golfeur va en moyenne rester près de cinq jours sur l'île. Il va aussi dépenser plus de 125 $ par jour. C'est beaucoup plus qu'un touriste normal! Mark McLane, directeur golf Î.-P.-É.

Le temps était idéal mardi pour l'ouverture de la saison de golf à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : julien lecacheur

Donald Gaudet aime particulièrement venir jouer sur des terrains situés près de l'océan. Et il assure ne pas être le seul.

Je connais des personnes qui ont déménagé de la Colombie-Britannique après leur retraite uniquement pour jouer au golf sur l'Île-du-Prince-Édouard. Donald Gaudet, joueur retraité

Golf Î.-P.-É. prévoit que plus de 400 000 parties de 18 trous seront jouées sur les 28 parcours de golf de l'île d'ici le mois de novembre prochain.