Un texte de Julie Tremblay

Au départ, la patinoire couverte devait coûter un million de dollars, mais la municipalité a dû revoir le budget à la hausse après avoir reçu deux soumissions supérieures au coût estimé.

Le maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski, Georges Deschênes, explique que la municipalité couvrira une partie de cette augmentation et qu'une campagne de financement sera également lancée. « On parle d'aller chercher 350 000 $ dans le milieu », explique le maire.

M. Deschênes espère également obtenir l'aide de la MRC de La Mitis pour financer le projet. Dernièrement, la MRC a octroyé 800 000 $ pour soutenir la construction d'un nouvel aréna à Mont-Joli.