Un mémorial a été créé à l'angle de la rue Yonge et de l'avenue Finch, où s'est produit le drame.

Messages de soutien, d'espoir et de paix se multiplient dans une communauté encore choquée et qui cherche des réponses.

Fatima Bouabdalli a laissé un mot pour offrir ses condoléances aux victimes et aux familles.

On pose la question : pourquoi? On veut une réponse. Pourquoi? Fatima Bouabdalli

La place Olive est couverte de messages d’amour et de paix, à la mémoire des victimes. Des dizaines de personnes viennent s’y recueillir depuis ce matin. pic.twitter.com/egakYHR2BY — Marie-Hélène Ratel (@MHRatel) 24 avril 2018

Constantin Goulich habite dans le quartier depuis 15 ans et est l'un des instigateurs de ce mémorial.

Il se dit soulagé que l'auteur présumé de l'attaque puisse faire face à la justice, et considère que le policier qui a procédé à l'arrestation du suspect est un héros, car il n'a pas tiré.

Brenda et Gwen offrent du café aux résidents du quartier « pour apporter leur soutien à la communauté en deuil » @matintoronto #icito pic.twitter.com/6EbFjOH3Bm — Camille Feireisen (@camfeireisen_RC) 24 avril 2018

Mark Thomson, un résident du quartier, raconte avoir vu un homme mourir sous ses yeux : « Il me disait : "Ne me laisse pas mourir" et il est décédé. »

Le maire John Tory et la première ministre de l’Ontario Kathleen Wynne viennent d’arriver au mémorial de la rue Yonge. #onrc pic.twitter.com/RHcFAdAMJF — Marie-Hélène Ratel (@MHRatel) 24 avril 2018

Hisham Bouabdalli n'était pas dans le quartier au moment de la tragédie, mais il a tenu à rendre hommage aux victimes : « On se sent tous touchés par ça. Je trouvais que c'était essentiel de venir ce matin. »

La première ministre @Kathleen_Wynne et le maire @JohnTory visitent le monument commémoratif improvisé #onrc pic.twitter.com/vTH9YT40ic — Katherine Brulotte (@Kath_Brulotte) 24 avril 2018

