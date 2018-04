Dans la région, cette transaction touche les quatre stations du groupe Planète du Lac-Saint-Jean et de Chibougamau ainsi que la station Radio X de Saguenay.

Cinq autres antennes situées en Abitibi, à Lachute et à Hawkesbury sont au nombre de ces acquisitions.

Le montant de la transaction s'élève à 18,5 millions de dollars. La vente doit encore être approuvée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Cogeco souhaite ainsi mieux se positionner dans l’industrie de la radiodiffusion au Québec. Le président de l'entreprise, Louis Audet, a assuré qu'il entendait poursuivre développer ses nouvelles acquisitions.

« La radio demeure plus que jamais un médium de proximité, pertinent et connecté, faisant partie du quotidien de millions d’auditeurs au Québec. C’est avec enthousiasme que nous accueillerons ces stations au sein de la grande famille Cogeco et nous comptons bien poursuivre leur développement au bénéfice de ces trois régions », explique le président et chef de la direction de Cogeco, Louis Audet.

Cogeco est propriétaire de 13 stations de radio au Québec, dont Rythme FM et CKOI.