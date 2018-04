Un texte de Piel Côté

Le collectif CoCréatives a dévoilé son nouvel outil mardi matin, à Rouyn-Noranda. L'objectif sera de servir de lieu d'échange pour les intervenants du milieu culturel et autres prospecteurs qui évoluent dans l'industrie numérique.

La plateforme hébergera aussi une banque d'outils, comme un calendrier des activités présentes sur le territoire et un guide pour la réalisation de projets.

Le lancement de la plateforme numérique a eu lieu à Ma place de coworking. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Selon Caroline Trudel, qui est consultante en innovation numérique au collectif les CoCréatives, il est important de mettre en valeur les réalisations témiscabitibiennes et surtout de donner des outils supplémentaires aux intervenants qui gravitent dans le monde numérique afin qu'ils puissent réaliser davantage de projets.

« Ç'a vraiment débuté comme ça, on s'est mis à organiser des ateliers et les gens, à penser leurs projets numériques, à organiser leurs idées dans le but d'apporter une petite touche qui fait rêver, qui fait innover », explique-t-elle.

À la suite de ces activités, le collectif CoCréatives a donc décidé de mettre en place la plateforme numérique.

L'Espace O Lab de plus en plus populaire

Toujours dans le monde de l'industrie numérique, l'Espace O Lab, un espace communautaire de création numérique lancé en octobre 2017 à l'UQAT, est de plus en plus populaire.

L'incubateur est accessible, entre autres, aux étudiants en résidence afin de mettre sur pied des projets numériques.

Jean-Ambroise Vesac, professeur en design expérientiel et événementiel à l'UQAT, estime que la mission de l'Espace O Lab est de réunir le plus d'idées possible.