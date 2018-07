« L'emplacement de chaque pierre tombale sera sur une carte interactive. On pourra faire des recherches par noms, par année, etc. », explique David Brian, le professeur de géographie derrière le projet.

M. Brian collecte présentement des données sur le terrain avec ses élèves de 11e et de 12e année.

David Brian est professeur de géographie à l'Académie Sainte-Cécile. Photo : Radio-Canada/Melissa Nakhavoly/CBC

On veut que les élèves utilisent leurs compétences en géotechnologie et qu'ils en apprennent plus sur l'histoire des noirs dans notre communauté. David Brian, professeur à l'Académie Sainte-Cécile

Sur le terrain, les étudiants semblent enthousiastes quant au projet.

« Les plus vieux élèves, on est vraiment motivés, on aime être dehors ici », soutient Jason Liung, un élève de 12e année.

Le projet ravit davantage l'historienne Elise Harding-Davis, qui travaille à la préservation de ces cimetières depuis plusieurs décennies.

« Ça me donne espoir que, dans un autre 100 ans, ce cimetière sera toujours là et respecté. »

Selon les historiens, ces cimetières représentent de rares témoignages d'une portion de l'histoire peu connue du Canada, puisqu'y reposent d'anciens esclaves ayant fui les États-Unis et leurs descendants.

« Depuis que je suis petite, les cimetières noirs sont des sites sacrés pour moi. Quand j'ai déménagé à Harrow il y a une quarantaine d'années, le site était utilisé comme stationnement pour une foire », raconte Mme Harding-Davis.

J'espère que les gens pourront retrouver les membres de leur famille grâce à ces données et voir que les noirs ont aidé à bâtir le Canada. Elise Harding Davis, historienne

M. Brian et ses étudiants veulent présenter leurs résultats préliminaires au conseil municipal d'Essex à la mi-mai.

Si tout va bien, les données complètes devraient être en ligne cet automne.