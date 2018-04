« Cela m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et je ne serai certainement plus naïve à ce sujet », a déclaré l'actrice en entrevue lundi à Las Vegas.

Cette controverse m'a vraiment ouvert les yeux au sujet de ce sur quoi je peux me prononcer. Je crois que cela a vraiment changé mon approche, en ce qui me concerne et en ce qui concerne les autres femmes de cette industrie. Cela s'est avéré une expérience positive, même si elle était plutôt gênante. Claire Foy, actrice

Un producteur a révélé le mois dernier que Claire Foy, qui incarnait la reine Élisabeth II, était moins bien payée que Matt Smith, qui jouait le prince Philip, parce que Smith était plus connu.

L'écart de rémunération entre les sexes est devenu un gros problème à Hollywood après des révélations selon lesquelles de nombreuses vedettes féminines ont été moins bien payées que leurs homologues masculins. Claire Foy et son partenaire de jeu seront remplacés par des artistes plus âgés pour la prochaine saison de la série télévisée.

L'actrice était à Las Vegas pour promouvoir le long métrage The Girl in the Spider's Web, dont le tournage a pris fin récemment. Basé sur le quatrième tome de la série Millénium, le film gravite autour de la pirate informatique Lisbeth Salander, précédemment interprétée par Noomi Rapace et Rooney Mara.

Un style libérateur

L'actrice de 34 ans dit qu'elle s'est entraînée intensivement pour jouer le personnage de Lisbeth Salander et qu'elle a même changé de tête.

« On m'a tondu les cheveux sur les côtés. C'est une coupe que je n'aurais jamais pensé avoir dans ma vie et c'est génial! De plus, il y avait ses tatouages, la façon dont elle bouge et les vêtements qu'elle porte... J'aimais être dans sa peau tous les jours. C'était une expérience très libératrice », a-t-elle raconté.

Je n'avais pas à me soucier d'être attirante ou de plaire, ni de ces autres bêtises dont les femmes doivent se soucier chaque jour en se demandant comment les gens les perçoivent. C'était vraiment bien de se réveiller et d'être juste comme ça, telle quelle. Claire Foy, actrice, au sujet du rôle de Lisbeth Salander

The Girl in the Spider's Web devrait sortir en novembre.