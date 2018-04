Si on savait déjà que le compositeur Ludovico Einaudi prendrait place au Centre Bell (le 4 juillet), d’autres grands noms de la musique sont venus s’ajouter. Parmi eux, Seal sera très attendu à la salle Wilfrid-Pelletier, à la Place des Arts. Il y présentera notamment son plus récent album, Standards (sorti en novembre 2017), inspiré par la musique jazz.

Toujours à Wilfrid-Pelletier (le 3 juillet), Ben Harper et la légende du blues Charlie Musselwhite viendront eux aussi jouer leurs nouvelles créations, qui ont donné naissance à un second album en commun, No Mercy In This Land.

Figures marquantes du jazz depuis plusieurs décennies, Herbie Hancock (avec Thundercat, le 2 juillet à la salle Wilfrid-Pelletier) et Dee Dee Bridgewater – accompagnée de The Memphis Soulphony le 30 juin au Théâtre Maisonneuve) – seront également de la partie.

Les Françaises bien représentées

Les chanteuses françaises sont particulièrement bien représentées, notamment avec Charlotte Gainsbourg, sacrée artiste féminine de l’année aux Victoires de la musique. Elle se produira deux fois au M Telus, les 26 et 27 juin.

De son côté, figure montante de l’autre côté de l’Atlantique et après plusieurs passages à Montréal (dont à Osheaga), Jain fait son retour dans la métropole, où elle présentera son deuxième album très attendu (5 et 6 juillet au M Telus).

La chanteuse Jain lors de son concert au festival Osheaga 2017. Photo : Osheaga/Pat Beaudry

La belle voix jazzy de la Franco-Américaine Cécile McLorin Salvant résonnera le 28 juin au Théâtre Maisonneuve. La récipiendaire de deux prix Grammy sera accompagnée par le Aaron Diehl Trio.

Connu pour ouvrir largement ses portes au-delà du jazz, le FIJM en fait de même cette année. La musique électro aura ainsi la part belle, comme le montrent la présence du groupe britannique Metronomy (29 juin au M Telus), ainsi que de Bonobo et St Germain (en duo le 5 juillet à la salle Wilfrid-Pelletier).

La programmation pour les concerts en extérieur du FIJM sera annoncée le 30 mai.