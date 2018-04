Un texte d'Olivier Lemieux

« J’ai préféré adapter mes besoins et mes plans pour procéder rapidement », lâche au bout du fil le promoteur et homme d’affaires beauceron, Gilbert Trudeau.

L’été dernier, son projet avait été rejeté lors d’un référendum. Les citoyens avaient alors voté massivement contre le changement de zonage qui aurait permis l’aménagement d’une vingtaine d’appartements dans la maison Béthanie.

Gilbert Trudeau procédera donc à la construction de 12 condos, ce qui respecte le règlement municipal.

Les travaux sont commencés pour faire un condo modèle et une deuxième unité. Nous voulons faire des visites et débuter les ventes très rapidement. Gilbert Trudeau, promoteur

Selon le promoteur, la qualité architecturale de la maison Béthanie, construite en 1878, va attirer une clientèle en quête d’un produit haut de gamme et raffiné.

L'intérieur de la maison Béthanie à Québec Photo : Radio-Canada/Radio-Canada/Nicole Germain

Les unités devraient trouver preneur entre 299 000 $ et 599 000 $.

« Dans le Vieux-Québec, des condos refaits à neuf, il n’y en a pas tant que ça », précise Gilbert Trudeau.

Les résidents satisfaits

Du côté des citoyens, le Comité du Non, qui a milité pour que la population rejette le projet de conversion de la maison Béthanie, ne cache pas sa satisfaction.

Louise Dussault, très active dans le dossier l’été dernier, croit que Gilbert Trudeau a su se montrer raisonnable.

« On n’en demandait pas plus. On avait tenté d’obtenir cet accord-là avec lui », rappelle-t-elle.

Les opposants craignaient que les plus petits logements servent à la clientèle touristique et réclamaient depuis le début de plus grands appartements susceptibles d’attirer des familles.

Louise Dussault admet qu’il est toujours possible que les futurs propriétaires louent leurs condos à des touristes, mais espère que la nouvelle règlementation promise par la Ville viendra mieux encadrer l’hébergement touristique à Québec.