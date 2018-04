Une équipe de robotique franco-albertaine a remporté un prix pour leur comportement exemplaire au dernier Championnat mondial de robotique FIRST, à Houston, au Texas. L'équipe Helios 5009, composée d'élèves des écoles secondaires Michaëlle-Jean et Maurice-Lavallée d'Edmonton, a impressionné les juges pour son grand professionnalisme et son esprit d'entraide.