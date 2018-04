Un texte de Marlène Joseph-Blais

Les 294 personnes concernées par ce rappel ont visité la clinique d'ORL entre le 11 avril 2016 et le 7 juin 2017. Il s'agit principalement de Nord-Côtiers qui résident majoritairement à Sept-Îles.

Le rappel survient près d'un an après le changement de pratique dans la désinfection des appareils. Le CISSS a dû attendre la recommandation du Centre d'expertise en retraitement des dispositifs médicaux avant de procéder à ce rappel.

La gestionnaire de risques du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Nathalie Tremblay, précise qu'aucune infection n'est connue pour l'instant.

Personne n'a été infecté. Ce qu'on fait, c'est vraiment un dépistage préventif. [...] La probabilité d'infection, elle est très très faible, pratiquement nulle. Nathalie Tremblay, gestionnaire de risques, CISSS de la Côte-Nord

Le CISSS de la Côte-Nord a envoyé une lettre aux patients visés au cours des derniers jours. Ils sont invités à se rendre dans un centre de prélèvement près de chez eux pour y subir un test de dépistage.

Désinfection inadéquate

Ce sont les deux nasopharyngoscopes qui n'ont pas été adéquatement désinfectés pendant cette période de 14 mois. Ils servent à visualiser ou à traiter le nez, la gorge, le pharynx et le larynx.

« Il y a possibilité de saignement. On ne demande pas le statut des usagers avant l'usage [de l'appareil], donc il peut y avoir transmission d'une hépatite ou du VIH », souligne Nathalie Tremblay.

La procédure de désinfection a changé depuis juin 2017, selon la gestionnaire de risques du CISSS de la Côte-Nord.

La désinfection devait être faite de haut niveau et on a fait une désinfection ordinaire parce qu'il y avait une gaine qui était mise sur le [nasopharyngoscope]. Nathalie Tremblay, gestionnaire de risques, CISSS de la Côte-Nord

L'erreur serait survenue après une mauvaise interprétation de la consigne par les préposés à la désinfection de l'hôpital de Sept-Îles. « On a pensé que parce qu'on mettait une gaine, on n'avait plus besoin de faire de désinfection de haut niveau, ce qui n'était pas le cas », explique Nathalie Tremblay.

Une ligne téléphonique a été mise en place pour informer les patients visés par ce rappel. Ils peuvent appeler au 1 833 481-1780, tous les jours, entre 8 h et 20 h.