Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Métro a obtenu l'autorisation du Bureau de la concurrence pour procéder à l'acquisition du Groupe Jean Coutu, sous certaines conditions. Le Groupe Jean Coutu deviendra ainsi une filiale de Metro.



Les trois pharmacies Brunet d'Amos et de La Sarre emploient environ 75 personnes.



La porte-parole du groupe Métro, Marie-Claude Bacon, explique que pour les clients, « il n'y aura aucun changement pour les clients ».

« Ce qui est important de mentionner dans le cadre de ce processus-là, c’est qu’aucune fermeture de pharmacie n'est prévue et que les emplois seraient maintenus », soutient-elle.

L'achat de Jean Coutu par Metro créera un réseau de plus de mille 300 épiceries et pharmacies au Canada qui emploieront plus de 85 000 personnes, soit 65 000 employés chez Metro et 20 000 chez Jean Coutu.



La clôture de la transaction est prévue le 11 mai.