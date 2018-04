Le roman policier recouvre plusieurs catégories : le roman noir, le roman de suspens, le roman d’espionnage, etc. Son intrigue se base généralement sur une enquête policière ou celle d’un détective.

En 1982, la Québécoise Chrystine Brouillet fait paraitre son premier livre intitulé, Chère voisine. Cette histoire de meurtres, qui s’apparente au « thriller » à l’américaine, sort du lot. En effet, le Québec publie très peu de romans policiers à l’époque.

Le grand public est pourtant friand de ce genre de récits et doit se rabattre sur les livres d’auteurs étrangers.

Le roman policier, littérature populaire par excellence

L'observateur, 7 décembre 1980

Pierre Nadeau, journaliste et animateur de l’émission L’observateur du 7 décembre 1980, se penche sur l’engouement pour ce genre narratif. Il affirme qu’Agatha Christie, décédée cinq ans plus tôt, continue de vendre 100 000 exemplaires de ses livres en français chaque année. Et ce, au Québec seulement.

« Nos auteurs et nos éditeurs […] ne semblent pas s’intéresser à profiter d’un pareil marché », précise-t-il. Pour mieux comprendre le phénomène, il part faire son enquête.

Le chroniqueur judiciaire Claude Poirier, en 1980 Photo : Radio-Canada

Tout d’abord, il interroge le chroniqueur judiciaire Claude Poirier, dans sa voiture. Pour cet amateur de romans policiers, une bonne histoire doit se baser sur des faits vécus.

À l’époque au Québec, un nom nous vient en tête lorsqu’on pense au roman policier : Pierre Daigneault. Mieux connu sous le nom de plume de Pierre Saurel, il est l’auteur des Aventures étranges de l’agent IXE-13 et de la série Le Manchot.

Selon Pierre Daigneault, ses livres sont souvent victimes de snobisme. Son éditeur Jacques Fortin y va dans le même sens. Pour lui, le milieu littéraire québécois serait élitiste. Les auteurs auraient une réticence à opter pour ce genre jugé trop populaire.

Nos écrivains sortent de l’université. Nos écrivains ont beaucoup de difficulté à accepter de mystifier le lecteur. Le critique littéraire Jean-Marie-Marie Poupart

Les romans policiers britanniques

Au jour le jour, 1er mars 1988

Signe de la popularité grandissante des romans policiers, l’émission de service Au jour le jour du 1er mars 1988 s’y intéresse. Sur le plateau, la chroniqueuse Dominique Langelier présente les livres de quelques auteurs étrangers à l’animateur Normand Harvey.

Elle parle tout d’abord de deux écrivaines anglaises, P. D. James et Ruth Rendell, qu’elle décrit comme les « dignes successeurs d’Agatha Christie ».

Pourquoi plusieurs Britanniques se spécialisent-ils dans ce type de romans? La chroniqueuse explique que les Anglais aiment les histoires de crime. Une centaine d’auteurs de polars vivraient de leur plume en Angleterre.

La peur plait aux jeunes

Même les jeunes s’intéressent au genre policier. C’est souvent en bas âge que l’idée de devenir écrivain germe.

Millefeuille, 13 septembre 1992

À l’émission Millefeuille du 13 septembre 1992, l’animateur Gaston L’Heureux rencontre des enfants amateur de romans policiers. Ceux-ci présentent les œuvres qui les passionnent. Les livres d’Agatha Christie et ceux de collection Frissons ont la côte.

À l’époque, la maison d’édition La courte échelle publie des romans de suspens signés par des auteurs tels que Sylvie Desrosiers et Chrystine Brouillet.

Alors que la scène mondiale a longtemps été dominée par des écrivains anglo-saxons et américains, ce sont les Scandinaves qui se démarquent depuis les dernières années. Suédois, Norvégiens, Islandais, Finlandais et Danois, sont les nouveaux rois du polar.

Au Québec, les auteurs se font de plus en plus nombreux. Outre Chrystine Brouillet, pensons à Patrick Senécal, Louise Penny et Martin Michaud.

Le climat nordique y serait-il pour quelque chose?