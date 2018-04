La saison de pêche au homard commencera le 30 avril à 6h dans les zones 23, 24, 26a et 26b où se rendent les pêcheurs du nord-est du Nouveau-Burnswick, de la côte nord de l'Île-du-Prince-Édouard et de la côte ouest du Cap-Breton.

Bien qu'ils pêchent dans des zones côtières, le ministère prévoit que les homardiers pourraient s'aventurer dans des zones fréquentées par des baleines noires, ces dernières années.

Pour protéger ces dernières d'une hécatombe comme celle de l'an dernier, le ministère, comme il l'a fait pour les pêcheurs de crabe, a défini une « zone de fermeture statique », où les homardiers ne pourront se rendre à partir du 28 avril. Cette zone est celle où le plus grand nombre de baleines ont été observées en 2017 et celle qui comporte la plus forte concentration de nourriture pour l'espèce.

Des zones de fermeture temporaire s'y ajouteront également, au gré des observations de baleines. Lorsqu'une baleine sera repérée dans une zone donnée, Pêches et Océans Canada établira une zone tampon autour d'elle. Cette zone sera fermée pendant au moins 15 jours et la fermeture sera prolongée de 15 jours à partir de la dernière observation d'une baleine noire.

