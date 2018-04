Évoqué depuis plusieurs mois, ce nouveau projet a désormais un titre : Once Upon a Time in Hollywood (Il était une fois à Hollywood). Outre Leonardo DiCaprio, le film mettra en vedette Brad Pitt. Pour ce dernier également, il s’agit d’une seconde collaboration avec Quentin Tarantino, après Le Commando des bâtards (Inglorious Basterds).

Pitt et DiCaprio, les nouveaux Newman et Redford

Il s’agira du duo d’acteurs le plus excitant « depuis Paul Newman et Robert Redford », a promis Quentin Tarantino, lors de son passage au CinemaCon, événement organisé chaque année à Las Vegas pour l’industrie du cinéma, notamment les propriétaires de salles.

Le cinéaste a également affirmé que Once Upon a Time in Hollywood sera son long métrage le plus proche de l’esprit de Fiction pulpeuse (Pulp Fiction), film culte qui lui a valu une renommée mondiale et la Palme d’or au Festival de Cannes, en 1994.

Son nouveau film se déroulera en 1969, lorsque la contre-culture, avec notamment la révolution hippie, a atteint son apogée, bouleversant Hollywood. Quentin Tarantino n’a en revanche pas précisé comment les crimes commis par les fidèles de Charles Manson – avec parmi les victimes, l’actrice Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski – seront intégrés à l’histoire.

Un scénario incroyable, selon DiCaprio

De son côté, Leonardo DiCaprio s’est dit « incroyablement excité » à l’idée de travailler avec Brad Pitt et d’aborder l’histoire d’Hollywood. Selon lui, le scénario est l'un des meilleurs écrits par Quentin Tarantino, « ce qui veut dire beaucoup, car il est l'auteur de quelques-uns des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma ».

Once Upon a Time in Hollywood devrait sortir le 9 août 2019, soit 50 ans jour pour jour après la mort de Sharon Tate.