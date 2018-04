Avec les informations de Marc-Olivier Thibault



Lors de la séance du conseil municipal tenue lundi, l'administration a présenté les secteurs ciblés par les nombreux changements de zonage.

La Ville a ainsi créé une nouvelle zone, entre les développements résidentiels du chemin St-Luc et de l'avenue Dufresnoy dans le secteur Noranda-Nord afin d'y autoriser la construction d'habitation.



Le conseil a aussi approuvé l'agrandissement de la zone de développement résidentiel sur l'avenue Ste-Bernadette, près de la rue Marie-Victorin, au centre-ville de Rouyn-Noranda. Ce secteur pourrait accueillir des immeubles résidentiels.

Éviter une pénurie de logement



La mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire croit que ces nouvelles mesures vont stimuler le développement domiciliaire et aider à contrer le problème d'habitation sur le territoire.

Le projet de mine Horne 5 de Falco, qui devrait créer entre 800 et 1000 emplois pendant la phase de construction, renforce cette la volonté de régler cette problématique et d’éviter une pénurie de logement.



« Dans le discours sur le budget, le conseil a dit souhaiter favoriser et soutenir le développement domiciliaire. C'est ce qu'on a prouvé ce soir en acceptant de modifier le zonage. Tout va répondre dans l'ensemble aux besoins de logement que nous avons, que nous aurons et appréhendons dans l'avenir », soutient la mairesse de Rouyn-Noranda.

Le conseiller du district de Granada-Bellecombe et maire suppléant, Luc Lacroix, avait soutenu lors de la précédente séance du conseil que le besoin d’habitation était flagrant.

« On manque d’endroits à Rouyn-Noranda pour permettre la construction de nouvelles maisons pour permettre l’arrivée de nouvelles familles. Prochainement, d’ici un, deux, trois ans, il y a une nouvelle entreprise (Ressources Falco) qui va favoriser la venue de nouveaux arrivants. La Ville réagit favorablement à ça et on réagit à cela », soutient M. Lacroix.

On peut dire qu’on prépare le terrain pour Falco. Luc Lacroix

Parmi les autres modifications approuvées, il y a l'autorisation de créer des habitations collectives, de type maison de chambres, dans le secteur du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.