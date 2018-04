Un texte de Julie Tremblay

Dorys Taylor tente de réintégrer le conseil municipal après avoir été défaite dans son poste de conseillère aux élections de novembre. Elle agissait également à titre de mairesse suppléante au sein du précédent conseil.

Mme Taylor souhaite notamment aménager le centre du village afin d'inciter les touristes qui empruntent la route des Monts-Notre-Dame à s'arrêter à Esprit-Saint. Elle compte aussi organiser des « popotes roulantes » pour permettre aux personnes âgées d'Esprit-Saint de rester plus longtemps chez eux.

La route des Monts Notre-Dame a été inaugurée en 2016 et relie Sainte-Luce à Saint-Jean-de-la-Lande, en passant par Esprit-Saint. Photo : Facebook/Route des Monts Notre-Dame

Elle affirme également qu'il y a des ajustements à faire concernant l'entretien des routes dans la municipalité.